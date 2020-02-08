İdlib'de yaklaşık bir ayda 183 sivil öldürüldü

İdlib'de 2 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda sağlık tesisleri 5, eğitim merkezleri 14 ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezleri ise 13 kez hedef alındı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde 12 Ocak'ta ilan edilen ateşkesten bu yana, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 183 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. Suriye'deki iç savaşta sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik saldırılarında ölen sivillere ilişkin raporu hazırladı. AA muhabirinin ulaştığı raporda, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu, 52'si çocuk, 30'u kadın toplam 183 sivilin öldüğü kaydedildi. Rejim güçlerinin saldırıları sonucu 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 68 sivil ölürken bunların 59'u İdlib'de, 9'u ise Halep'te can verdi. Rejimin destekçisi Rusya'nın bombardımanında ise 56'sı İdlib, 59'u Halep'te olmak üzere 40'ı çocuk, 23'ü kadın toplam 115 sivil öldü. AA

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