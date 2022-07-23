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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İdlib'deki saldırıda 5 çocuk öldü

23 Temmuz 2022, Cumartesi 10:32
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye'nin İdlib vilayetindeki saldırıda 5 çocuğun öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib Valiliğinin batısında bu sabah erken saatlerde meydana gelen saldırıda 5 çocuk öldü, 9 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu, çocuklara yönelik savaşın henüz bitmediğine dair yıkıcı bir hatırlatma. Suriye'nin kuzeybatısındaki ve ülke genelindeki çocuklar, devam eden şiddetin ağır bedelini ödemeye devam ediyor." denildi.

Çocukların asla hedef alınmaması ve nerede olurlarsa olsun her zaman korunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Suriye'de 2021'de çocuklara karşı işlenen ağır ihlallerin yüzde 70'inin kuzeybatı bölgesinde gerçekleştiği" kaydedildi.

AA

Etiketler: İdlib, saldırı
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