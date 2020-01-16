İdlib'e son 2,5 ayda yapılan saldırılarda 313 sivil öldü

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil öldü.

Beşşar Esed ordusu, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında, Kasım 2019'un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 100'ü çocuk, 313 sivil ölürken, yerinden edilenlerin sayısı 382 bini aştı. Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Kasım 2019'un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 67 bin104 aileden oluşan 382 bin 466 sivil göç etmek zorunda kaldı. Aynı süre içerisinde 100'ü çocuk, 313 sivil öldü, 1843 sivil yaralandı. Ayrıca, 48 cami, 3 Sivil Savunma merkezi, 1 ambulans ve 9 sağlık ekibi, 15 sağlık tesisi, 11 çadır kent, 8 su santrali, 51 okul ve 14 pazar yeri hedef alındı. Saldırılarda 322 milyon dolarlık maddi hasar oluştu. AA

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