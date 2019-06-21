İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 6 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti. Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, Hama ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan Kefer Zita ve Latamine ilçelerine, Rekaya, Hısraya, Tel meleh ile Cubbeyn köylerine hava saldırısı düzenledi. Kefer Zita ilçesine düzenlenen saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi. Esed rejiminin savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesi ve Maarrıthırme köyü ile Halep'in Rif el Mühendisin bölgesini vurdu. Rif el Mühendisin'de 4 sivil hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda toplam 6 sivil yaşamını yitirdi. AA

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