"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

İİT: Yaşananlar, Cenevre Anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir

13 Ağustos 2019, Salı 10:26
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerle birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisinin ibadet eden Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa baskını kınanarak, "Yaşananlar, İsrail'in kutsal mekanların hürmetine yönelik tekrarlayan ihlallerinin bir uzantısıdır. Olanlar Cenevre Anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir." denildi.

 

Açıklamada, İsrail'in Hristiyan ve Müslümanların kutsallarına yönelik tekrarlayan saldırılarını sonlandırması için uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan Fanatik Yahudiler dün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, İngiltere’ye ticarette öncelik verecek

    'Türkiye'nin Maldivler'i'ne ziyaretçi akını

    Baraj suları çekilince yeniden gün yüzüne çıktı

    Çankırı'daki kazı çalışmalarında ilk defa bulundu

    Sakarya'da denize giriş yasaklandı: "Denize girenler çıkarıldı"

    Hindistan, milyonlarca Keşmirlinin dini özgürlüklerini kısıtladı

    Elde kalan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak

    80 hektarlık alanda etkili oldu: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

    20 saniyede bir uçak geçti

    Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı

    ABD'den göçmenlere ilişkin tartışmalı kararlar

    Hong Kong'da uçuşlar tekrar başladı

    İİT: Yaşananlar, Cenevre Anlaşmaları ve uluslararası hukukun ihlalidir

    Siyasetin dili hep böyle olsun

    Yerleşim yerlerine sıçramıştı: Marmara Adası'ndaki korkutan yangın kontrol altında

    Millî servetimiz kul oluyor

    Ticaret savaşı Çin'in Avrupa çıkarmasını vurdu

    Tansiyonun yükselmesinden İsrail sorumlu

    Çikolatadan Safranbolu

    Et tüketiminde aşırıya kaçmayın

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Cemaatler gençlere ne öğretiyor? - 1
    Feyzullah ERGÜN

    Reyhanlı’nın reyhanı... Nurettin Tokdemir Ağabeyin aziz hatırasına...
    Ahmet BATTAL

    Demokratik rekabetin yargısal denetimi nerede?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevat ÇAKIR

    Hasan Feyzi hakkındaki mektuplar
    Genel

    Siyasetin dili hep böyle olsun
    Faruk ÇAKIR

    Siyasetin dili
    Risale-i Nur'dan

    Bayramlarda zikre ve şükre teşvik vardır
    Kübra ÖRNEK

    Mekke’de çifte bayram
    Raşit YÜCEL

    Kurbanız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.