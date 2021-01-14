İkinci azil ne demek?

Trump’ın görev süresinin dolmasına bir hafta kala, Demokratlar başkanın azli için harekete geçti.

Ancak Trump’ın azlinin gerçekleşebilme ihtimali konusunda uzmanlar şüpheli. ABD’de Demokrat Parti, görev süresinin dolmasına sayılı günler kalan Başkan Donald Trump’ın Oval Ofis’e bir daha geri dönemeyecek şekilde görevden alınması için kolları sıvadı. Trump’ın ABD başkanlığına yeniden aday bile olmaması gerektiğini savunan Demokratlar, geçen sene Senato engeline takılan azil soruşturmasını yeniden başlatıyor. Kanuna göre, Trump başkanlıktan azledilirse bir sonraki seçimde yeniden aday olması söz konusu değil. Kongre binası baskınının ardından Trump’a yönelik çok sert açıklamalarda bulunan Demokratların hedefi de bu.

Kimse hukuktan üstün değil

Barnard College’dan siyaset bilimci Sheri Berman’a göre Demokratların hedeflediği, sembolik olarak “kimsenin hukuktan daha üstün olmadığını” ispatlamak. DW Türkçe’nin haberine göre, Berman, “Başkan, isyanı ve şiddeti körükledi. Ve hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, demokrasinin, onu bu eylemlerinden sorumlu tutması önemli” diyor. Berman, Başkanın Senato’da suçlu bulunması durumunda görevini ikinci kez yapmasının engelleneceğine dikkat çekiyor. ABD’de seçilen bir başkan iki dönem hizmet verebilir. Ancak bu dönemlerin art arda olması şartı bulunmuyor. Bu da Trump’ın 2024’te yeniden aday olabileceği anlamına geliyor.