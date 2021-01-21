İlk kararnamelerini imzaladı

ABD Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik ve Trump yönetiminin bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.

Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

Biden'den ilk mesajlar Öte yandan Biden, federal binalarda Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir kararnameyi de imzaladı. AA

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