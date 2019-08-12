İnancını yaşamak insan hakkı

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ırkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğini belirterek, “Norveç ve İsveç’te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum. Dini vecibelerini güven içinde yerine getirmek temel insan hakkıdır.” ifadelerini kullandı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de, saldırıyı kınarken, duygularının saldırıya uğrayan Müslümanlarla olduğunu belirtmişti. Baerum kentinde 10 Ağustos’da silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı. AA

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