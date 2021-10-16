İngiliz milletvekilinin öldürülmesi terör eylemi ilan edildi

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in öldüğü bıçaklı saldırının terör eylemi olduğu açıklandı.

Londra Polis Teşkilatı Komiser Yardımcısı ve Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörü Dean Haydon, olayın terörizm bağlantılı olduğunu belirtti.

Haydon, ilk soruşturmanın, saldırının dini aşırıcılıkla bağlantılı bir motivasyonu bulunabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Londra Polisi'nden yapılan açıklamada da, soruşturmanın Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütüldüğü duyurulurken, ismi verilmeyen saldırganın 25 yaşında ve İngiliz vatandaşı olduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında polislerin şu anda Londra'da iki adreste arama yaptığı belirtilen açıklamada, "(Saldırganın ) Tek başına hareket ettiğine inanılıyor ve şu anda olayla ilgili başka kimseyi aramıyoruz." bilgisi verildi.

Soruşturmaların devam ettiği vurgulanırken, görgü tanıkları veya olay hakkında bilgisi olan herkesin polise başvurması ve ellerindeki fotoğraf ve videoları güvenlik güçleriyle paylaşması istendi.