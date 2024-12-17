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İngiliz milletvekilleri: "İsrail'i silahlandırmayı bırakın"

17 Aralık 2024, Salı 13:12
İngiltere'nin başkenti Londra'da farklı siyasi partilerden 25 milletvekili, parlamento önündeki eylemlerinde, "Stop Arming Israel (İsrail'i silahlandırmayı bırakın)" yazılı pankart açtı.

İngiltere'nin İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını isteyen dilekçenin 100 bin imzayı geçmesinin ardından parlamentoda yapılacak oturum öncesi 25 milletvekili meclis önünde eylem yaptı.

 

İsrail'e silah satışına son verilmesi çağrısı yapan İngiliz milletvekilleri, "Stop Arming Israel" yazılı pankart açtı.

İsrail'e tam silah ambargosu uygulanmasını talep eden imza kampanyasının 100 bin imzayı geçmesinin ardından bu talep, parlamento oturumunda milletvekilleri tarafından ele alınacak.

İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti. Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere’nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    17.12.2024 13:29:37

    İngilizin içinden terörist devlete silah sevk ve satışına karşı çıkanalr vaar,amma müslüman ülkemin işadamı ve iktidarı bu terörist devlete jet yakıtı,bomba mühimmatı,dikenli tel ve gıda satıp birde petrolü hala sevkediyor ya.Ahhh ah.

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