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26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

İngiltere 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

26 Kasım 2021, Cuma 10:54
İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini seyahat listesinde "kırmızı listeye" aldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir varyantı araştırıyor. Daha fazla veri gerekiyor ancak şimdi önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın öğleden itibaren 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını belirten Javid, İngiltere yolcularının da karantinaya alınması gerektiğini belirtti.

Bakan Javid, daha sonra yaptığı açıklamada da bu ülkelerin, Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu bildirdi.

Javid, bilim adamlarının yeni varyant konusunda "son derece endişeli" olduğunu, bu varyanta ilişkin daha fazla şey öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceğini belirten Javid, mevcut aşıların da varyanta karşı daha az etkili olabileceğini kaydetti.

Javid, 6 ülkeyi kırmızı listeye eklemenin "temkinli olmak, harekete geçmek ve sınırları korumaya çalışmak" olduğunu ifade etti.

UKHSA da yeni varyanta ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "şimdiye kadar gördüğümüz en kötü varyant" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'den uçuşlar yarın saat 12.00'den itibaren askıya alınacak ve pazar günü saat 16.00'dan sonra İngiltere'ye yeni gelenlerin de otellerde karantinaya alınması gerekecek.

İngiltere'de şu ana kadar yeni Kovid-19 varyantına ilişkin vaka bildirilmedi.

AA

Etiketler: İngiltere, Afrika ülkeleri, seyahat kısıtlaması
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