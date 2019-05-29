İngiltere başbakan adayı 'halka yalan söylemekten' yargılanacak

İngiltere'de başbakanlık koltuğunun en güçlü adayı Boris Johnson, Brexit hakkında 'halka yalan söylemek ve yanlış bilgilendirmek' suçlamasıyla yargılanacak.

Westminster Mahkemesi'nin çarşamba günü duyurduğu karar uyarınca, eski Dışişleri Bakanı'nın referandum kampanyası sırasında “Brexit'in sonuçları hakkında İngiliz halkına yalan söylediği ve yanıltıcı olduğu” iddiasıyla yargılanmasına hükmedildi. Muhafazakar Parti milletvekili Boris Johnson'un Brexit referandum sürecinde İngiliz halkını 'kontrolü geri almaya' çağırmış ve kampanyasını 'Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Birleşik Krallık'a haftalık maliyetinin 350 milyon sterlin' olduğu iddiası üzerine kurmuştu. Euronews Türkçe

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