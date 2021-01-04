"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

İngiltere'de 3. kez karantina ilan edildi

04 Ocak 2021, Pazartesi 23:00
İngiltere'de yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez karantina ilan edildi. Karantinanın şubat ayı ortasına kadar sürmesi planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonunun yayılma hızını görmenin hem moral bozucu hem de endişe verici olduğunu söyledi. 

Bilim insanlarının bu türün yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inandığını kaydeden Johnson, bu nedenle insanların virüse yakalama olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu vurguladı. 

Johnson, salgının başlamasından bu yana hastanelerin de Kovid-19'un ilk çıktığı zamana oranla daha fazla baskı altında olduğunu vurgulayarak, "endişe verici rakamlar göz önüne alındığında hızla yayılan Kovid-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin netleştiğini" ifade etti. 

"Temel sebepler haricinde dışarı çıkmayın"

Bu kapsamda yeniden karantinaya gitme kararı aldıklarını duyuran Johnson, insanların alışveriş, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak, egzersiz gibi temel sebepler haricinde dışarıya çıkmamalarını istedi.

Okullar uzaktan eğitime geçiyor

Başbakan, ilk ve orta dereceli okulların yarından itibaren uzaktan eğitime geçeceğini ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirdi. 

Şubat ortasına kadar sürecek

Karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini belirten İngiliz Başbakan, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı. 

Ülkede, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 50 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı İngiltere'de, önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.

75 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü ülke, daha önce mart ve kasım aylarında karantinaya gitmişti. 

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçek enflasyon % 36,72

    Çin aşısına mahkum mu edildik?

    Gençler ifade hürriyeti istiyor

    İngiltere'de 3. kez karantina ilan edildi

    Katar Emiri, Suudi Arabistan'daki Körfez İşbirliği Zirvesi'ne katılacak

    MEB: Ehliyet, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek

    Küresel salgının son 24 saati

    Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırlar açılıyor

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti

    Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 vaka ve 197 ölüm gözlemlendi

    ABD'deki ölü sayısı 360 bini aştı

    İstanbul'un 6 ilçesinde 30 saatlik su kesintisi yapılacak

    ABD, İngiliz mahkemesinin Assange kararını değerlendirdi

    Salgın tecrübesi olan ülkeler Kovid-19 salgınında daha başarılı oldu

    Başörtüsüne değil, kararlarına bakılsın

    Şehit Fethi Sekin rahmet ve dualarla yad ediliyor

    Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe salgın freni

    Milletvekilleri 2020'de 950 basın toplantısı düzenledi

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Son bir haftada 50 bini aşkın kişiye işlem yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2021 çıkış yılı olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şen gönüller yatağı
    Cevher İLHAN

    Dini değerlerin siyasette istismarı
    Faruk ÇAKIR

    Kimler rektör olabilir?
    Süleyman KÖSMENE

    Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlâkı Kur’ân’dır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Nazif ve Arif Nihat
    Orhan GÜLER

    “Türkiye’nin kurtulması Nur Talebelerine bağlıdır”
    Osman ZENGİN

    Mehmed Akay Ağabeyime binler rahmet...
    Genel

    Gerçek enflasyon % 36,72

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.