İngiltere'de kaçak göçmen krizi büyüyor

İngiltere bitmek bilmeyen kaçak göçmen sorunuyla boğuşuyor.

Bir hafta önce bir günde Fransa’dan İngiltere’ye Manş Denizi yoluyla girmeye çalışan 200’den fazla göçmen yakalandı. 2018'de 297 olan kaçak bot geçişi 2019'da bin 890'a çıktı. 2020’de bu sayı 3 bin 700’ü buldu. Bu şimdiye kadar yapılan bir operasyonda yakalanan en büyük kaçak göçmen sayısı oldu. Uzmanlar yıl sonuna kadar bu sayının katlanarak artacağı konusunda uyarıda bulundu. Yaz ayında hava şartlarının uygunluğu ve koronavirüs salgını deniz yoluyla ülkeye gelişleri artırdı. Fransa'ya daha sert adım çağrısı İngiliz Hükümeti tablo karşısında adımlarını hızlandırdı. İçişleri Bakanı Priti Patel İngiliz Kraliyet Donanmasını’nın bölgede görev alabileceğini açıkladı. İngiltere yeterli önlem almadığı gerekçesiyle Fransa’nın daha sert adımlar atmasını istiyor. İki ülke 2018 yılında kaçak geçişleri önlemek üzere bir anlaşmaya imza attı. Ancak bu anlaşma kaçak geçişleri durduramadı. Uzmanlar Londra ve Paris arasında daha kapsamlı bir anlaşmaya imza atılmadıkça sorunun krize dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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