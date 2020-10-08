İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısında rekor

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 540 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 45 bin 592 oldu. Ülkede 17 bin 540 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 561 bin 815'e yükseldi. Son 24 saatte 254 bin 579 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 24 milyon 337 bin 590 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 412 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 442'sinin yoğun bakımda yattığı açıklandı. AA

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