İngiltere'deki bıçaklı saldırı terör eylemi ilan edildi

İngiliz polisi, ülkenin başkenti Londra yakınlarında dün gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.

Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading semtinde düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi. Polis daha önceki açıklamasında, olayla ilgili yerel medyada yer alan haberlerin aksine terör değil, cinayet soruşturması açıldığını duyurmuştu. Yerel basın, suç mahallinde gözaltına alınan 25 yaşındaki şüphelinin Libya kökenli bir mülteci olduğunu öne sürdü. Euronews Türkçe

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