İngiltere'deki ölü sayısı 100 bini geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 89 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.

Son 24 saatte 1631 kişinin daha ölmesiyle can kaybı sayısı 100 bin 162'ye çıktı. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 6 milyon 853 bin 327'ye ulaşırken, bunlardan 472 bin 446'sına ikinci doz aşı da yapıldı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 561 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 4 bin 32'si yoğun bakımda bulunuyor. Bir günde 542 bin 893 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 66 milyon 42 bin 967 oldu. AA

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