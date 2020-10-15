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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Rusya ve Suriye savaş suçu işledi

15 Ekim 2020, Perşembe 14:15
İnsan Hakları Gözetleme örgütü yayınladığı son raporunda İdlib'te Suriyeli ve Rus askeri kuvvetlerin sivilleri bombalamasının insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girebileceğini açıkladı.

Örgüt, Nisan 2019 ve Mart 2020 arasında yüzlerce sivilin ölümüne ve 1.4 milyondan fazla kişinin yerlerinden olmasına neden olan onlarca "kanunsuz" yer ve hava saldırısının incelendiğini açıkladı.

Yüzlerce fotoğraf, uydu görüntüsü ve uçuş kayıt bilgisinin ele alındığı 167 sayfalık raporda bu dönemde gerçekleştirilen saldırıların yalnızca küçük bir bölümünü teşkil eden 46 bombalama soruşturuldu.

Raporda saldrılar sırasında açık ve çok sayıda "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlendiğinin görüldüğü vurgulandı.

Reuters televizyonuna konuşan örgütün küresel direktörü Kenneth Roth saldırılarda hastanelerin, okulların, pazaryerlerinin ve evlerin bilerek ve istenerek hedef alındığını belirtti.

Roth 11 ay süren taarruzun amacının bölgeyi yaşanmaz hale getirip sivilleri uzaklaştırarak Rus ve Suriyeli güçlerin kontrol tekrar ele geçirmesini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Moskova ve Şam yönetimleri ise sivillerin bombalandığı iddialarını redderek sadece radikal milis güçlerin hedef alındığını savunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü bulgularla ilgili Rus ve Suriye hükümetlerinden bir cevap alınamadığına da raporda yer verdi.

Örgüt raporunda aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın da yer aldığı 10 üst düzey ismin harekattan sorumlu olduğunu ve işlenen suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiğini de duyurdu.

Euronews Türkçe

Etiketler: İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya, Suriye, savaş suçu
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