‘İnsanlığa karşı suçlar terörist İsrail devletinin ürünü’

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Irkçılık, soykırım ve insanlığa karşı suçların hepsi barbar, kibirli ve terörist İsrail devletinin ürünüdür.” dedi.

Al Sharq Forumu tarafından düzenlenen “Geleceğini Kazan” temalı 2019 Yıllık Gençlik Konferansı’nda konuşan Başbakan Mahathir, Filistin-İsrail sorununa dair değerlendirmelerde bulundu. Mahathir, Filistin meselesinin çözümü için uluslararası camianın harekete geçmesinin şart olduğunu dile getirerek, “Bugün toplamını Filistin’de gördüğümüz ırkçılık, soykırım, insanlığa karşı suçlar, şiddet suçları ve bir insanın başkalarına yapabileceği şeytanlıkların hepsi barbar, kibirli ve terörist İsrail devletinin ürünüdür.” şeklinde konuştu. Malezya’nın farklılıkları ve hoşgörülü toplumsal yapısıyla dünyaya örnek olduğunu hatırlatan Mahathir, ülkesinin de bugün hala birtakım ön yargı ve bağnazlıklarla mücadele ettiğinin altını çizdi. AA

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