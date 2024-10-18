"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsanlık dışı zulüm

18 Ekim 2024, Cuma 22:22
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de neredeyse herkesin açlık çektiğini ve bunun “insanlık dışı” bir durum olduğunu belirtti. Ghebreyesus, acilen tedavi edilmesi gereken ve ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de yaşanan açlık krizine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. “Son değerlendirmelere göre Gazze’deki hemen hemen herkes açlık çekiyor. Bu insanlık dışı” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, acilen tedavi edilmesi gereken ve ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim çağrısında bulundu. Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineleyerek, “En iyi ilaç barıştır” ifadesini kullandı. 

Sağlık ve çevre felaketi yaşanıyor

İsrail’in saldırı ve kuşatması nedeniyle Gazze’nin kuzeyinin “sağlık ve çevre felaketiyle” karşı karşıya olduğu belirtildi. Gazze’deki Filistin hükümetine bağlı hizmet kurumları tarafından yapılan açıklamada, 1 yılı aşkın süredir bölgede soykırımını sürdüren İsrail’in son 13 gündür, Gazze’nin kuzeyine yönelik kuşatmasının yol açabileceği insani felaket hakkında uyarıda bulundu. Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmesi için İsrail tarafından bölgeye gıda ve ilaç girişinin engellendiği ve her taraftan abluka altına alındığı aktarılarak, “Binlerce ton atığın yollarda ve sokaklarda biriktiği, çocuklar başta olmak üzere bölge sakinlerinde öldürücü hastalıklara yol açan büyük bir sağlık ve çevre felaketi yaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in hastaneleri ve hizmet veren tesisleri bombalayarak Gazze Şeridi’nin kuzeyini “yaşamaya uygun olmayan bir yer haline getirdiği” vurgulandı. 

1206 aile nüfustan silindi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde 1206 Filistinli aileyi nüfustan sildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 1 yıldır Gazze’de sürdürdüğü soykırımda ailelere dönük 6 bin 587 katliam işlediği belirtildi. Açıklamada, bir yıldır devam eden soykırım sırasında 1206 ailenin tüm fertlerinin öldüğü ve bu ailelerin nüfustan silindiği, 2 bin 271 ailenin sadece bir ferdinin, 3 bin 110 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zorla yerinden edilmeler savaş suçu

    İnsanlık dışı zulüm

    Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

    Bu gidişle ineklerin çoğu kesilir

    Demokrasi olgusu saldırı altında

    Mülakat, gençlere gönül koyduran bir zehirdir

    Hamas lideri Sinvar şehit düştü

    Cumhurbaşkanlığı bütçesine yüzde 38 artış

    Taşıyıcı annelik ‘evrensel suç’

    ‘Yeni bir çözüm süreci olmaz’

    ’Yenidoğan bebek çetesi’ iddianamesi tamamlandı: Bebek ölümlerinden 21 kişi sorumlu

    1.1 milyar insan yoksul

    Gazze'de 1206 aile nüfustan silindi

    Korkunç soykırım

    Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Yoğun bakım çetesi skandalıyla ilgili son durum?

    Gizli iflaslar yaşanıyor

    Yıkım görülmemiş boyutta

    Hamas’tan henüz Yahya Sinvar’ın öldürüldüğüne ilişkin doğrulama gelmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Önce adalet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Merak etmeyin; tuzaklar bozulur
    Faruk ÇAKIR

    Yalansın dünya...
    Rüstem GARZANLI

    Siyonistlerin protokolleri
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Misilleme, İran, Hizbullah, İsrail
    Ali HAKKOYMAZ

    Hasretin gözyaşları
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da uzun cümleler meselesi-1
    H. Muharrem OKUR

    İyilikle mukabele
    Muhammet ÖRTLEK

    UNIFIL de İsrail’in hedefinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.