İnsanlık dışı zulüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de neredeyse herkesin açlık çektiğini ve bunun “insanlık dışı” bir durum olduğunu belirtti. Ghebreyesus, acilen tedavi edilmesi gereken ve ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de yaşanan açlık krizine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. “Son değerlendirmelere göre Gazze’deki hemen hemen herkes açlık çekiyor. Bu insanlık dışı” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, acilen tedavi edilmesi gereken ve ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim çağrısında bulundu. Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineleyerek, “En iyi ilaç barıştır” ifadesini kullandı.

Sağlık ve çevre felaketi yaşanıyor

İsrail’in saldırı ve kuşatması nedeniyle Gazze’nin kuzeyinin “sağlık ve çevre felaketiyle” karşı karşıya olduğu belirtildi. Gazze’deki Filistin hükümetine bağlı hizmet kurumları tarafından yapılan açıklamada, 1 yılı aşkın süredir bölgede soykırımını sürdüren İsrail’in son 13 gündür, Gazze’nin kuzeyine yönelik kuşatmasının yol açabileceği insani felaket hakkında uyarıda bulundu. Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmesi için İsrail tarafından bölgeye gıda ve ilaç girişinin engellendiği ve her taraftan abluka altına alındığı aktarılarak, “Binlerce ton atığın yollarda ve sokaklarda biriktiği, çocuklar başta olmak üzere bölge sakinlerinde öldürücü hastalıklara yol açan büyük bir sağlık ve çevre felaketi yaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in hastaneleri ve hizmet veren tesisleri bombalayarak Gazze Şeridi’nin kuzeyini “yaşamaya uygun olmayan bir yer haline getirdiği” vurgulandı.

1206 aile nüfustan silindi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde 1206 Filistinli aileyi nüfustan sildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 1 yıldır Gazze’de sürdürdüğü soykırımda ailelere dönük 6 bin 587 katliam işlediği belirtildi. Açıklamada, bir yıldır devam eden soykırım sırasında 1206 ailenin tüm fertlerinin öldüğü ve bu ailelerin nüfustan silindiği, 2 bin 271 ailenin sadece bir ferdinin, 3 bin 110 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.