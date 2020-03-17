Irak, ABD'yi BM'ye şikayet etti

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülke topraklarındaki saldırılarına ilişkin BM ve BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet mektubu gönderdi.

Irak yönetimi, ABD'nin ülkedeki Haşdi Şabi güçlerine yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığının ABD saldırılarına ilişkin BM ve BM Güvenlik Konseyi'ne birer şikayet mektubu gönderdiğini belirtti. Ülkedeki yabancı güçlerin Irak askerlerini eğitme, silahlandırma ve danışmanlık hizmeti verme görevi bulunduğunu kaydeden Sahhaf, "Mektupta, Irak topraklarında hükümetin onayı olmadan herhangi bir saldırı ya da askeri hareketliliğin provokasyon olduğunu belirttik." ifadelerine yer verdi. AA

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