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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Kuraklık tehlikesi kapıda

19 Mayıs 2025, Pazartesi 01:37
Diyarbakır’da açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “7,5 aydır bu bölge yağış almadı. Dolayısıyla bu bölgede maalesef verimlilik yönünden büyük kayıplar yaşamış durumda” ifadelerini kullandı.

Çiftçi yaraların sarılmasını bekliyor

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’da kuraklığın etkili olmasıyla tarlada ekili ürünlerde yüzde 100’e varan bir zararın yaşandığını ifade ederek, ‘’Diyarbakır’da biliyorsunuz hem mercimekte hem buğdayda hem de tarla üretiminde çok önemli illerimizden bir tanesi. Yüzde 100’lere varan kuru alanda zarar söz konusu’’ dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde yaptığı incelemelerin ardından açıklama yaptı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde buğday ekili alanı gezen Bayraktar, buğday, arpa ve mercimekte yüzde 100’e varan bir kaybın söz konusu olduğunu ifade etti. Bayraktar, şöyle konuştu:

Kuru alanda zarar söz konusu

‘’Doğal afetler bizi fevkalâde üzüyor. Ülkemizde özellikle tarım sektörünü çok olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. 22 vilayetimizde daha önce bir don afeti ile karşı karşıya kaldık ve gezdiğimiz yerlerde de gördük. Ürünlerimizin aşağı yukarı yüzde 100’ü maalesef zarar gördü, yandı ve ciddî bir üretim kaybıyla karşı karşıya kaldık. Tabiî don afetini 65 vilayetimizde maalesef yaşadık. Şimdi  arkadaşlarımız, bu bölgedeki başkanlarımız bizi aradılar. Dediler ki ‘Kuraklık halen devam ediyor. Bu bölgeye de gelmenizi ve bizzat bu kuraklığı yerinde görmenizi istiyoruz’. Biz de incelemelere Şanlıurfa’dan başladık. Şanlıurfa hem buğday, hem arpa, hem mercimek açısından önemli ilimiz. Mardin’le beraber, Diyarbakır’la beraber bu üç ilimiz çok önemli bir üretim merkezi. Mardin ilimizde de yaptığımız tespitlerde yine kuru alanlarda bu üç ürünümüzde yüzde 100’lere varan zarar söz konusu. Bugün de  Diyarbakır’a geldik. Diyarbakır’a geldiğimizde arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi ve burada yaptığımız tespitlerde zarar söz konusu. Diyarbakır hem mercimekte, hem buğdayda hem de tarla üretiminde çok önemli illerimizden bir tanesi. Yüzde 100’lere varan zarar olduğu görülüyor.“

'Kuraklık tehlikesi bizi bekliyor’

Maalesef yağışlar Nisan ayında da gelmedi. Mayıs ayında da gelmedi. Aslında 7,5 aydan beri yağış almıyor. Yani 1 Ekim’den 16 Mayıs’a kadar 7,5 ay maalesef bu bölge yağış almadı. Dolayısıyla bu bölgede hem bitkisel üretim hem tabî kalite, hem de  verimlilik yönünden büyük kayıplar yaşamış durumda görünüyor. Yani üretim rakamları da arzu ettiğimiz seviyede olmayacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. 

Diyarbakır - anka

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