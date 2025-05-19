"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Tarafgirlik iyi değil

Hüseyin GÜLTEKİN
19 Mayıs 2025, Pazartesi
Yeni Asya, yaşanan sıkıntıları, ekonomik gidişatı yazıp çizdiği için; malum çevreler deyim yerinde ise Yeni Asya’yı topa tutmaya devam ediyorlar.

Hâlbuki nadirattan da olsa; kendileri de hayat pahalılığından, yaşanan haksızlıklardan, hukuksuzluklardan, yolsuzluklardan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Gelin görün ki aynı şeyleri Yeni Asya dile getirince, bize sitemden öte maalesef saldırmaya başlıyorlar.

Soruyorsunuz, acaba Türkiye herhangi bir savaşa mı girdi veya ülkenin başına bizim bilmediğimiz başka bir felâket mi geldi ki bir tarım ülkesi olan ülkemizin halkı, dünyanın hiçbir ülkesinde görmediğimiz, duymadığımız böyle bir hayat pahalılığı altında perişan halde. Söyler misiniz gerçekten bize ne oldu? Sualimize, iktidara toz kondurmayan malum çevreler: “Söyledikleriniz doğru... Ama ne yapalım? Sabredelim, bu iktidar bu hayat pahalılığını çözer” diyorlar. 

Eğriye eğri doğruya doğru demeyi prensip edinen Yeni Asya’nın söylediklerinden rahatsız olan bir kesim de, bu iktidar döneminde, bizim, “partili cumhurbaşkanlığı” sisteminin sebep olduğu adaletsizliklerin, hak-hukuk ihlâllerinin, keyfî uygulamaların neticesinde meydana gelen mağduriyetlerden üzüntü duyup, tenkit ve itirazlarda bulunduğumuz, bunların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdiğimiz için iktidara angaje olduklarının farkında bile olmadan şunları diyorlar: 

 “Gördüğümüz kadarıyla şu anda bizi idare edenlerin çoğu, namazında niyazında olan insanlar. Zaten biz de bunun için bunları destekliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bunlar haksız-hukuksuz bir şekilde hiç kimseye zarar vermezler... Yeni Asya biraz mübalağa yapıyor...”

Peki, dindar oldukları için desteklerde bulunduğunuz bu iktidar döneminde, terör ile, darbe ile hiçbir alâkaları olmayanları mağdur etti. “Dindarım” diyen hangi iktidar döneminde bunca hak ihlâli, bunca mağduriyet yaşanmıştır söyler misiniz? Sualinize de bakın neler söylüyorlar parti sempatizanları:

 “Bu hapse atılanlar, sizin de bizim de bilmediğimiz kim bilir hangi suçları işlediler ki bu gibi cezaları hak ettiler. Herhangi bir suçu işlemeyen adamı hiç hapse koyarlar mı? Hele dindar ve merhametli olarak bildiğimiz bu idarecilerimiz böyle bir hukuksuzluğu yapıp, kul hakkına girerler mi zannediyorsunuz?”

 Bu yanlış tavırlarıyla, -iktidara yakın önemli isimlerin de ikrarıyla- işlenen hukuksuzluklara, yapılan zulümlere ortak olduklarının farkında bile olmayanlar yüzünden zulümler maalesef devam diyor. Böylece Hz. Peygamberin (asm): “Toplumlar idarecilerinin yolundadır” sözünün hakikatini yaşayarak görmüş oluyoruz.

Okunma Sayısı: 702
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Enes

    19.5.2025 08:45:12

    Evet şöyle şöyle yanlışlar da var ama halk partisinden iyidir diye destek veriyor halk. Siz bu basit sosyolojik gerçeği anlamazsanız bu halkı nasıl anlayacaksınız?

  • Enes

    19.5.2025 08:38:07

    Kimse iktidarın yanlışlarını savunmuyor. Madem o kadar hakka taraftarsınız neden muhalefetin yolsuzluklarını da dilinize dolamıyorsunuz? Neden tek taraflı eleştiri yapıyorsunuz? Bu adalet mi?

  • Osman Yıldırım

    19.5.2025 00:45:31

    Evet tarafgirlik öyle bir hastalıktır ki taraf olduğu tarafın yanlış ve hatasını asla görmez ve görmek istemez,oysaki yanlışı görmek ve dile getirmek o taraf olduğu yere kötülük değil bilakis ona yardımcı olmaktır , Ama tarafgirlik akli muhakemeyi devreden çıkarıp taraf olduğu yerin hep iyi yönlerini görmek olarak tezahür ediyor , yada tevil yoluyla yanlış var ama ben bu yanlışı söylersem benim rahatım zarar görür o yüzden yanlışı görmemem gerekiyor şeklinde yorumluyor.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu yol "melodili'' yol

İsrail, Gazze'de kalıcı işgal saldırılarını başlattı

İsrail ablukayı derhal kaldırmalı

Manisa'da minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Çin, ABD'den poliformaldehit kopolimer ithalatına yüzde 74,9 gümrük vergisi uygulayacak

Selahattin Yaşar Çarşamba Kitap Fuarında

Şampiyon olan Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk takım oldu

Müsilaj tehlikesi geçmedi

Sahte bal, arıcılığı vuruyor

Netanyahu’ya karşı sivil ayaklanma çağrısı

Tajani’den İsrail’in saldırılarına tepki

Irak, Gazze için 20 milyon dolar katkı sağlayacak

Ekonomi kötüye gidiyor

Arap Ligi Zirvesi’nde de Gazze konuşuldu

Kuraklık tehlikesi kapıda

Cumhur ittifakı sus-pus olmuş

Hollanda’da Nekbe yürüyüşü

Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor

“Faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler”

En Çok Okunanlar

📷
Genel

“Kurbanlarınız için hazırız”
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şükrü BULUT

Risale-i Nur Talebeleri CHP’ye rey vermezler...
Hasan GÜNEŞ

Terörün sonu ve yeni bir başlangıç
M. Latif SALİHOĞLU

Nur markasının özellikleri (1)
Genel

Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor
Risale-i Nur'dan

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek
Yeni Asya'dan Size

Okumak ruhun şifasıdır
Süleyman KÖSMENE

Afrika’ya uzatılan el: Yurt dışı kurbanları
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.