Hollanda’da Nekbe yürüyüşü

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu “Nekbe’nin (Büyük Felaket) 77. yılı dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.
“Büyük felâket” bitsin
Nekbe’nin (Büyük Felaket) 77. yılını ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Amsterdam’ın Dam Meydanı’nda toplandı.
Konuşmacılardan Mohammed Kotesh, İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri açlığa mahkum ettiğini ve soykırımın şiddetlenerek sürdüğünü belirtti.
Herhangi bir kısıtlama olmaksızın insanî yardımların akışını sağlamak üzere İsrail’in Gazze kuşatmasını derhal kaldırması gerektiğini kaydeden Kotesh, Gazze’nin yeni bir Nekbe’nin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.
Göstericiler, “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak”, “İşgali sona erdir”, “Soykırımı durdur”, “İsrail’i boykot et” ve “Utanın” yazılı dövizler taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren gösteri, yürüyüşün ardından sona erdi.
AA