Okumak ruhun şifasıdır

Barla Bizi Bekliyor: Tefekkür ve Yenilenme Zamanı

Barla Sosyal Tesisleri kapılarını açıyor

“Kurbanlarınız için hazırız”

Risale-i Nur okumaları sadece bir bilgi edinme değil, ruhen derinleşme ve kalben yenilenme vesilesidir. Bu okumalara katılmak, insanın kendi iç yolculuğuna çıkmasına ve hayatını yeniden gözden geçirmesine katkı sağlar. Yaz mevsimi ise bu enfüsî yolculuğa çıkmak için eşsiz bir fırsattır.

Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için yine farklı manalar ihtiva eder. Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içine girer.

Giderek yaygınlaşan her yaştan okuma programları, sayıları hızla artarak gelenekselleşen çok amaçlı piknikler, mezunların buluşmaları, hizmetle bütünleştirilen seyahat ve tatil planları, hem dinlenme, hem de yeni sezon öncesinde manevî bataryaları yeniden doldurma fırsatları olarak büyük istifadelere vesile olur.

Bu noktada, bilhassa Nur’un ilk telif merkezi olan Barla ve beldenin gözdesi Yeni Asya Sosyal Tesislerinde gençlik ve aile okuma programları çok önemli bir yere sahip.

Bu anlamda, Nur hizmetinin manevî merkezlerinden biri olan ve pekçok Nur menzilini bağrında barındıran Barla, sizi bu sene de huzur ve tefekkür dolu bir ortamda karşılamaya hazır. Barla’da geçireceğiniz zaman, sadece bir tatil değil, aynı zamanda iman ve tefekkürle dolu bir manevî yolculuk olacaktır.

Yeni Asya olarak, Barla Sosyal Tesisleri’nde bahar ve yaz dönemlerine başta gençler ve aileler olmak üzere özel okuma programları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu programlarda, Risale-i Nur’un iman hakikatlerini birlikte okuyacak, derinlemesine müzakereler yapacak ve manevî atmosferi soluma imkânınız olacak.

Öte yandan Barla Sosyal Tesislerimiz iş toplantıları, seminer, konferans gibi aktiviteler için de uygun ortam sağlıyor.

Eğirdir Gölüne nazır konumuyla da misafirlerine eşsiz bir tefekkürî zemin hazırlıyor.

Barla’ya gelenler ayrıca Üstadı misafir etmiş mekânları, Çam Dağını, Cennet Bahçesini, Barla Kabristanını da ziyaret etme imkânı buluyor.

Bu yaz, kendinize ve sevdiklerinize bu maddî-manevî hediyeyi verin. Birlikte okuyalım, birlikte anlayalım, birlikte inkişaf edelim.

Rezervasyonlar Başladı

Katılım sağlamak isteyenler, rezervasyonlarını Ubeyd Önbaş (0532 427 2660) aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Ayrıca, UMEK tarafından da farklı yaş ve ilgi gruplarına özel yaz dönemi Risale-i Nur okuma programları planlanıyor. Detaylı program bilgilerini çok yakında sizlerle paylaşacağız.

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Kurban Organizasyonumuz Devam Ediyor

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı iş birliğiyle organize edilen kurban bağışlarınız, bu yıl da özellikle Afrika’daki muhtaç kardeşlerimize ulaştırılacak.

- Yurt içi küçükbaş kurban bedeli: 13.500 TL

- Yurt dışı hisse bedeli: 3.900 TL

Bağış ve bilgi için:

- Web: www.yav.org.tr

- Online bağış: https://www.yav.org.tr/bagis

- Telefon: 0536 560 95 43

Bir sonraki yazımızda buluşmak dileğiyle...

Hepinize hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz. Allah’a emanet olunuz.