Afrika’ya uzatılan el: Yurt dışı kurbanları

Hüseyin Bey: “Yurt dışına kurban bağışlamak daha mı sevaplıdır?”

ONLİNE BAĞIŞ İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.yav.org.tr/bagis

İbadette İhlas

Hangi ibadetin daha sevaplı olduğunu bilemeyiz. Ancak, hangi ibadeti yaparsak, ihlâsla yapmalıyız. "Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. O sizin kalplerinize ve işlerinize bakar."1 hadisi bize her şeyi anlatıyor.

Kurban ibadeti zaten tamamıyla başkalarını önceleyen bir ibadet... Kesiyorsunuz; yediriyorsunuz veya dağıtıyorsunuz. Böylece kesiminden tüketimine kadar her ayrıntısı ibadet olan bir süreç yaşıyorsunuz.

Yurtdışı kurbanına katılmak ve zaten özünde diğerkâmlık bulunan kurbanı daha muhtaç olanlara tahsis etmek ise kelimenin tam manasıyla gıbta edilecek bir durumdur.

Fiyatın ucuz oluşu bu ibadeti daha kolay hale getiriyor. Yurt içinde bir kurban keserken, aynı fiyata yurt dışından dört beş kurban kestirme imkânı oluyor böylece. Sevabı katlayan bir fırsat.

Kurbanda esas olan para değil, Allah rızası için kurbanlık hayvanı almak ve Allah rızası için kanını akıtmaktır.

Bu sistemle yurt dışı kesimi için verilen numaraya para yatırmak suretiyle adak kurbanı olsun, akika kurbanı olsun, kurban bayramı kurbanı olsun, vekâlet yoluyla kestirilebilir.

Yıllardır niyetlenip kestiremediğimiz adak, akika gibi kurbanları böylece hepsini birden çıkarma imkânı da doğmuş oluyor.

Veren El Olmayı Yaşama Zamanı

Gazetemizde ilanları görüyorsunuz. Yurt dışı kurban bedeli 3900 tl, yurt içi kurbanı ise 13500 tl.

Bu fiyatla yurt dışında –yurt içine göre- daha fazla kurban kestirme imkânı doğmuş oluyor. Ölmüş annemize, babamıza, dedemize vs. birer kurban bağışlama bu fiyatla gayet ekonomik hâle geliyor ve kolaylaşıyor.

Üstelik eti de tasadduk edilmiş oluyor. Afrika’daki gerçekten ete ihtiyaç duyan insanlar için bu sadakalar Allah katında da, kul katında da –inşallah- makbule geçiyor.

Veren el olmayı doyasıya yaşama zamanı!

İrtİbat ve Hesap Numaraları

Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı iş birliği ile gerçekleşen bu kurban bağışı, inşallah gönüllere su serpecek. Yurt dışı ve yurt içi kurbanları hisse bedeli için gazetemizde verilen ilanı tekrarlayalım:

“Değerli bağışçılarımız size geri dönüş yapabilmemiz için, ATM ve banka havalelerinden sırayla: Önce telefonunuzu, sonra ad ve soyadınızı mutlaka belirtiniz.

Hesap-İban numaralarımız:

Hesap adı: Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı Kuveyt-Türk (TL) TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01 ptt: 13676447

Şöyle bir not da var: Bağışlarınızı en geç 05 Haziran 2025 günü (Arefe günü) tarihine kadar bildirmenizi rica ederiz.

İrtibat telefonu: +090 536 5609543

Avustralya Nur Vakfının organize ettiği yurt dışı kesimleri bizzat vakıf kardeşler tarafından Afrika’daki köylerden ve çobanlardan kurbanlıklar alınarak yapılacak ve hemen o bölgede dağıtılacak.

Bu hizmete öncülük eden Yeni Asya Vakfı yetkilileri ile Avustralya Nur Vakfı yetkililerine teşekkürler. Allah sa’ylerini artırsın, müessir kılsın, bereketlendirsin ve kabul etsin. Âmin.

Bir de deri meselesi var. Bildiğiniz gibi derilerden Türk Hava Kurumu tekeli kalktı. İsteyen her vakıf ve dernek, tüzüklerine uygun maddeler ilave etmek suretiyle hizmeti için deri toplayabilecek. Deri meselesi iyi organize edilirse, hizmeti önemli oranda destekler.

Keza etlerimizden de dershanelerimize bağış yapmayı unutmayalım. Böylece sevabımızı katmerleştirelim inşallah.

Dipnot:

1- Müslim, Birr, 33; İbni Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539