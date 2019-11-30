Irak’ta gösteriler durmuyor

Iraklıların, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini ve İran’ın ülkedeki etkinliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde bir aydır devam eden gösterilerde 350’yi aşkın gösterici öldü.

İndependent’de yer alan habere göre Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde gösteriler sırasında ölenlerin sayısının 20’ye yükseldiği, 160 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Zikar Sağlık İdaresi’nden adını vermek istemeyen bir yetkili verdiği bilgide, cuma günkü protestolar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullandığını ve 20 kişinin öldüğünü bildirdi. Yetkili, yaralanan 160 kişiden bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi. Irak İnsan Hakları Komiserliği, tüm taraflara sükunet çağrısı yaparak, “yeni katliam” uyarısında bulunmuştu. Zikar vilayet merkezi Nasıriye’de güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasından dolayı perşembe gününden bu yana 47 protestocunun öldüğü kaydediliyor. AA

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