Irak’ta 'özel oylama' günü

Irak’ta güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumların "özel oylama gününde" erken genel seçimlerde oy kullanması için sandıklar kuruldu.

Bağdat’ın birçok bölgesinde bulunan seçim merkezleri, kapılarını oy kullanmak isteyen asker ve polisler ile iç sığınmacılar ve mahpuslara açtı. Seçim merkezlerinin önünde olası terör saldırılarını önlemek için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etrafı tel örgülerle çevrilen seçim merkezlerinin önüne askeri araçlar da yerleştirildi. Seçim merkezine oy kullanmak için gelenlerin içeriye cep telefonu sokmasına izin verilmeyecek. Yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Iraklı seçmenlerin geri kalan bölümü ise pazar günü oyunu kullanacak. AA

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