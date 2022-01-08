Irak’ta yeni meclis yarın toplanacak

Irak Meclisi, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından yarın Başkan ve iki yardımcısının seçileceği ilk oturumunu gerçekleştiriyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 30 Aralık 2021’de kararname yayınlayarak, Meclis'in 9 Ocak tarihinde toplanmasını istemişti. Salih’in kararnamesi sonrası Şii, Sünni ve Kürt gruplar arasında hükümetin kurulması için görüşme trafiği hızlandı. Yarın ilk oturumda Başkan ile iki yardımcısının seçilmesi bekleniyor. En büyük iki Kürt partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) ortak bir heyet Bağdat’a gelerek, seçimin birincisi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu (73 sandalye) ile görüştü. Kürt heyet, daha sonra İran’a yakın Şii siyasi grupların yer aldığı Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı kuruluş üyeleriyle de bir araya geldi. AA

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