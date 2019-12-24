Irak'ta 'yeni seçim yasası' meclisten geçti

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde başlıca talepler arasında dile getirilen "yeni seçim yasası" mecliste kabul edildi.

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede son haftalarda tartışmalara yol açan yeni seçim yasası tasarısı Irak Meclisi'nde bugün düzenlenen oturumda okunarak oylamaya sunuldu. Yasanın kendilerini hedef aldığını öne süren Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturuma meclisteki 329 milletvekilinden 184'ü katıldı. Yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, oylamadan önce yaptığı açıklamada, tasarının meydanlardaki göstericilerin taleplerini karşılamak için hazırlandığını söyledi.

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