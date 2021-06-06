Irak'tan DEAŞ'a kara operasyonu

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'a karşı Diyala ile Süleymaniye vilayetleri arasındaki bölgelerde ortak kara operasyonu başlattığı bildirildi.

Irak ordusuna bağlı 52. Tugay ve 144. Peşmerge Birliği, DEAŞ'ın yuvalandığı Süleymaniye'nin Kifri ilçesine bağlı Zınane kasabası kırsalına birkaç yönden operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ve bazı tünellerin tespit edildiği kaydedildi. Yerel medyadaki haberlere göre, kara operasyonuna DEAŞ karşıtı koalisyon içinde yer alan İtalya da savaş uçaklarıyla havadan destek verdi. AA

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