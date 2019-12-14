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Iraklı siyasetçiden taleplerin yerine getirilmesi için yol haritası

14 Aralık 2019, Cumartesi 13:08
Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el Hekim, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların taleplerinin yerine getirilmesini içeren 3 aşamalı bir yol haritası yayınladı.

Irak'taki Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el Hekim, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların taleplerinin yerine getirilmesini içeren 3 aşamalı bir yol haritası yayınladı.

Hekim, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilerin taleplerinin yer aldığı yol haritasının ilk adımında ülkede geçici hükümeti kuracak ve tüm kesimin de rızasını alacak yeni bir başbakanın seçilmesi olduğunu ifade etti.

Şii politikacı Hekim, ikinci adım olarak meclis çatısı altında adil ve insaflı seçim yasasıyla şeffaf ve bağımsız bir seçim komisyonun kurulmasını yer aldığını kaydetti.

Göstericilerin 3'üncü talebinin de erken seçimlere gitmek olduğun belirten Hekim, halkın bu vesileyle anayasal hakkını kullanarak temsilcilerini seçebileceğini dile getirdi.

Irak'ta muhalefet cephesinde bulunan Hekim liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, Mayıs 2018 seçimlerine 329 sandalyenin bulunduğu meclise 19 milletvekili gönderebilmişti.

AA

Etiketler: Irak, siyasetçi, yol haritası
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