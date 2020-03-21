İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 28 milyon kişinin sağlık taramasından geçtiğini ve kurallara riayet edilmesi halinde salgının haziranda ortadan kalkabileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber Ajansı Fars'a konuşan Reisi, Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği kapsamında şu ana kadar 28 milyon kişinin sağlık taramasından geçtiğini ve 80 binden fazla test yapıldığını belirtti. Ülke genelinde 1200 sağlık merkezinin faaliyet gösterdiğini ve şüpheli vakaların test edildiği laboratuvar sayısının 55'e çıkarıldığını aktaran Reisi, "Hastanelerde yaklaşık 40 bin yatak bu salgınla mücadele için tahsis edildi. Bunlardan yüzde 50'si koronavirüs hastalarıyla dolu." dedi. Halka sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyma çağrısını tekrarlayan Reisi, "Sağlık kurallarına uymamız halinde haziran ayının ortalarına kadar bu hastalıktan kurtulmuş olacağız." ifadelerini kullandı. AA

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