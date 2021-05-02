İran'da Kovid-19 nedeniyle 394 ölüm daha

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 18 bin 698 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 811'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 534 bin 855’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 394 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının da 72 bin 484 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 443'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 988 bin 165’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 101 bin 399 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 175 bin 54 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 956 bin 95 kişiye aşının ilk dozunun, 218 bin 631 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 175 bin 54 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 84'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.