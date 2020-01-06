İran'dan ABD'ye 'ikinci Vietnam' uyarısı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, ABD'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini aksi takdirde bu coğrafyanın onlar için ikinci bir Vietnam olacağını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki Şehid Beheşti Üniversitesi'nde düzenlenen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma programına katılan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, konuşmasında, "Amerikalılar Süleymani'yi öldürmekle ahmakça bir iş yaptılar, bölgeyi terk etmelidirler. Eğer ABD, bölgeyi terk etmezse onlar için ikinci Vietnam olur." dedi.

Velayeti ayrıca, Süleymani'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkileri bulunduğunu ve İran-Rusya koalisyonunun mimarı olduğunu ifade etti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.