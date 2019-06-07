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İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: Anlaşmada İran'ın çıkarları gözetilmedi

07 Haziran 2019, Cuma 11:49
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Tahran'la nükleer müzakerelerin yeniden yapılması konusundaki sözlerine İran'dan cevap geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, "2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, anlaşmanın İran'ın çıkarlarını gözeten kısımlarını uygulamakta başarısız olduklarını" söyledi.

İranlı ISNA haber ajansının haberine göre, Mousavi, anlaşmanın kapsamı dışındaki konuları gündeme getirmenin, anlaşmanın tarafları arasındaki güveni sarstığını söyledi. Fransa'nın ya da Macron'un ismini vermeden "Anlaşmanın korunmasına yardımcı olmuyorlar" dedi.

6 Haziran'da Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü etkinlikleri için Fransa'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız mevkidaşı Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron burada "Trump'la İran konusunda dört hedefi paylaştıklarını" söyledi: İran'ın nükleer silah edinmesine karşı çıkmak, balistik füze konusundaki faaliyetlerini azaltması, bölgedeki operasyonlarını kısıtlamak ve bölgesel barışı teşvik etmek.

Macron, İran'la yeniden görüşebileceğini söyleyen Trump'a da destek verdi:

"Bu hedeflere ulaşmak için müzakere başlatmak gerekiyor. Başkan Trump'ın bugün söyledikleri bence çok önemli. Yeni müzakerelere başlamalıyız."

İran ise füze çalışmalarının savunma amaçlı olduğunu ve 2015'te imzalanan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine kesinlikle karşı olduğunu açıklıyor.

Trump: İranlılar görüşmek isterse sorun olmaz

Macron ile yaptığı basın toplantısında Trump, "İranlıların yeniden görüşmek istediğini görüyorum. Görüşmek istiyorlarsa sorun olmaz. Ancak tek bir şey var; nükleer silah edinemezler." dedi.

İran için "tartışmasız terör şampiyonu" ifadelerini kullanan Trump, son dönemlerde bu faaliyetlerinin azaldığını da savundu.

1979'dan bu yana Tahran'daki ABD Büyükelçiliği baskının bu yana İran'la diplomatik ilişkileri kısıtlı düzeyde tutan ABD, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma sırasında müzakerelere katkıda bulunmuştu.

Ancak Donald Trump 2017'de başkanlık koltuğuna oturdu ve bir buçuk yıl sonra, Mayıs 2018'de, İran'la yapılan anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini açıkladı. Mayıs 2019 itibariyle İran'la ticaret yapan tüm ülkelere yeniden yaptırım kararı alındı.

Japonya'dan arabuluculuk teklifi

Trump, geçen hafta dört günlük bir ziyaret için Japonya'ya gitmişti. Burada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifini desteklediğini söylemişti.

Abe, Haziran ayında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere Tahran'a gidecek.

İran ile doğrudan müzakere için arabuluculuk teklifi konusunda Trump "Başbakanın ve Japonya'nın İran ile iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, ne olacağını göreceğiz" demişti.

ABD Mayıs ayı başında İran'a "net ve kesin" bir mesaj vermek için Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermişti, bölgeye ayrıca 1500 asker gönderileceği açıklanmıştı.

BBC Türkçe

Etiketler: İran, ABD, Fransa, yaptırım
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