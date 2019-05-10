İran'ın Ankara Büyükelçisi: ABD tutumunu dikkate almayacağız

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, İran'ın petrol ihracatına devam edeceğini ve ABD'nin tutumunu dikkate almayacaklarını söyledi.

Farazmand, "Kesin şudur ki petrol ihracatımıza devam edeceğiz ABD tutumunu dikkate almayacağız petrol ihracatında komşularımızla başka yollar bulmaya çalışacağız" dedi. Büyükelçi Farazmand Türkiye ile nasıl bir çözüm bulunacağı sorusuna, "AB ile kurulan INSTEX mekanizması olabilir ya da bu durumdan kurtulmak için yerel paralarla ticaret olabilir" yanıtını verdi. ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlarda Türkiye dahil 8 ülkeye verdiği muafiyeti uzatmayacağını duyurmuştu.

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