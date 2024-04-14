İran: İsrail'e yönelik askeri operasyon tamamlandı

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, İsrail'e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi. İsrail Savaş Kabinesi'nin ise İran’a verilecek “cevabı” görüşmek için toplanacağı bildirildi.

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İran devlet televizyonuna konuşan Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Bakıri, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Biz bu operasyonu tam bir sonuç olarak görüyoruz ve operasyonun devamına yönelik bir düşüncemiz yok." dedi.

Tel Aviv yönetiminin, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluğuna saldırarak kırmızı çizgiyi aştığını belirten Bakıri, İran'a yönelik yeni bir saldırının olması durumunda İsrail'e daha geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

Sivil yerleşim yerleri ile ekonomik bölgelerin vurulmadığını kaydeden Bakıri, çok daha fazla füze atabilme kabiliyetine sahip olmalarına rağmen İsrail'e saldırının uyarı seviyesinde kalmasına çaba gösterdiklerini kaydetti.

İran: Operasyonu sürdürme niyetinde değiliz ancak yeni saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Meşru savunma hakkını kullanması, İran'ın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı sorumlu yaklaşımını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e karşı doğrudan saldırıların sona erdiğine işaret eden İran Dışişleri Bakanı, "İran'ın bu noktada savunma operasyonlarına devam etme niyeti yoktur ancak gerekirse yeni bir saldırıya karşı meşru çıkarlarını korumaktan da çekinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail saldırısını "meşru müdafaa" olarak niteledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırısı nedeniyle İsrail'in, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen saldırıyla cezalandırıldığını söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da Reisi'nin, ülkesinin İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklaması yayımlandı.

Reisi, İsrail'e düzenlenen operasyonun Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik saldırıya karşı "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesi aleyhine gerçekleştirilecek her türlü girişime daha güçlü karşılık vereceklerini kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de "İran çıkarlarını ve unsurlarını hedef alması durumunda İsrail'i hedef alacaklarını" söyledi.

İsrail Savaş Kabinesi'nin İran’a verilecek “cevabı” görüşmek için toplanacağı bildirildi

İsrail Savaş Kabinesi'nin İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl cevabı verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği aktarıldı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 15.30’da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İsrail: İran'ı vurma tehdidi hala geçerli

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ı vurma tehdidinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Katz, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin ordu radyosuna açıklama yaptı.

"İran İsrail'e saldırırsa biz de saldıracağız dedik ve bu hala geçerli." diyen Katz, müttefikleriyle işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Katz, Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütü" olarak belirlenmesi ve İran'a karşı etkili yaptırımlar uygulanması için baskı yapılması olmak üzere iki hedefleri olduğunu kaydetti.

İsrail Aliya (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "İran'ın böyle bir saldırı yapma cüreti ortadan kaldırılmalı." ifadesini kullandı.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kish X sosyal medyad platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma güçleri, ABD'nin ve bölgesel faktörlerin desteğiyle İran saldırısının kontrol altına alındığını" savundu.

Kish, sakin ve akıllıca karşılık verileceği vaadinde bulunarak saldırı zamanının geldiğini vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı bakandan İran’a karşı "ezici saldırı" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından "ezici saldırı" çağrısı yaptı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail’in hava savunma sistemlerini överek, İran’a karşı “ezici” saldırı düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Ben-Gvir, “Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi bir kez daha uzatıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi yerel saatle bugün 12.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar uzatıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00'ya kadar iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

Mihrabad Havalimanı, 02.30 ile 07.30 arası kapatılmış, bu saatler arasındaki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Söz konusu süre daha sonra öğle 12.00'ye kadar uzatılmıştı.

İran'ın İsrail'e dün gece insansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran hava sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmıştı.

İran, Fransız, İngiliz ve Alman büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Tahran'daki Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçilerini "İsrail'in İran aleyhine girişimleri karşısındaki tutumlarına tepki olarak" Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff, Fransız Büyükelçi Nicola Resch ve Alman Büyükelçi Hans Udo Muzel'in ayrı ayrı çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçilere, İsrail'in İran aleyhine girişimleri ve Suriye'deki konsolosluğuna yönelik saldırısı hatırlatılarak, ülkelerinin, İsrail'in bu girişimleri karşısında sorumsuzca tutum sergilediği iletildi.

İran'ın İsrail'e dünkü saldırısının Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesinde meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail medyasına göre, İran saldırısının ülkeye verdiği zarar 1,35 milyar dolar

İsrail medyası, İran'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırının İsrail ekonomisine maliyetinin 1,35 milyar dolar olduğunu belirtti.

Yediot Aharonot gazetesinin Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Müsteşarı Tuğgeneral Ram Aminah'ın değerlendirmelerine yer verdiği haberinde, İsrail'in dün geceki savunma maliyetinin 4-5 milyar şekel (1,08 - 1,35 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

Bu rakamın sadece İran tarafından fırlatılan füzelerin düşürülmesi için harcanan savunma maliyeti olduğuna işaret eden Aminah, yaralanmalar ile füzelerin isabet ettiği yerlerde yol açtığı hasarın bu rakama dahil olmadığına dikkati çekti.

İsrail'in geliştirdiği anti balistik füze sistemi Arrow'un tanesinin 3,5 milyon dolar olduğunu belirten Aminah, İran İHA'larının düşürülmesi için havalanan uçakların da ayrı bir maliyeti olduğuna işaret etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı basın toplantısında şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla İHA ve balistik füze atıldığını bildirmişti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.