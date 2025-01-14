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14 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

İşgalci İsrail ordusu, Şam'ın 20 kilometre yakınında!

14 Ocak 2025, Salı 04:53
Suriye topraklarında işgale devam eden İsrail ordusu, başkent Şam'daki Mezze Askeri Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Beddua bölgesine kadar ilerledi.

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İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarında işgal ettiği alanı genişletiyor.

İşgalini, Şam'ın dış kesimlerinde bulunan Mezze Askeri Havalimanı yakınlarındaki ve Hermon Dağları'nın kuzeydoğusunda bulunan Beddua​​​​​​​ bölgesine kadar ilerleten İsrail ordusu, başkentin yaklaşık 20 kilometre kadar yakınına geldi.

Ülkenin güneyindeki işgalini de sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 30 askerin oluşturduğu bir ekip, 3 buldozer ve 3 tank eşliğinde Kuneytra vilayeti kırsalındaki el-Malika ile el-Rafeed beldelerinin batısındaki Deriyat bölgesine girdi.

İsrail sınırından Deriyat bölgesine doğru kazı çalışmaları yapan ve toprak yol açan ordu güçleri, bölgedeki tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ederek kullanılamayacak hale getirdi.

Suriye topraklarındaki İsrail işgaline tepki gösteren el-Malika beldesinin sakinlerinden Abdu el-Karyan, İsrail'in "güvenlik ve istikrar" bahanesiyle Suriye topraklarını işgal ettiğini söyledi.

Karyan, "Şeyh Dağı'nda ve Teloul el-Hamer'de tahkim noktaları kurdular. (İsrail) İşgal güçleri, köylere, Malika beldesine ve Dereyya Tepesi'ne giriyor, buralarda bulunan arazileri dümdüz ediyor." dedi.

İsrail askerlerinin, buldozerlerle girdikleri bölgelerdeki tarım arazilerinde tahribata yol açtıklarına dikkati çeken Karyan, "Şu anda Kuneytra tamamen İsrail işgali altında." ifadesini kullandı.

Karyan, uluslararası toplumu ve Ahmed Şara liderliğindeki yönetimi, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini durdurmaya çağırdı.

Bölge sakinlerinden Ebu Ahmed de İsrail'in, Kuneytra kırsalıyla Dera ilinde işgal ettiği alanlarda halka yönelik baskılarını sürdüğünü dile getirdi.

Ahmed, "Biz, köy halkı olarak onlara 'Kaybedeceksiniz ve bu topraklara bir daha ayak basmaya cesaret edemeyeceksiniz.' diyoruz." ifadesini kullandı.

​​​​​​​İsrail, geçen hafta da Kuneytra vilayetinde, el-Aşa, el-Hiran, Ebu Gara ve Mazraat el-Hiran beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına zarar vermişti. İsrail'e ait tanklar, 4 beldede tarım arazilerinde, elektrik direklerinde ve yollarda hasara yol açmış, yol kenarındaki ağaçları devirmişti.

İsrail ordusu, ayrıca güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etmişti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

AA

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