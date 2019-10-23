IŞİD, Irak’ta saldırıları arttırdı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, “IŞİD, Irak’ta son dönemde saldırılarını arTtırdı. Muhtemel terör tehdidine karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir” dedi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, terör örgütü IŞİD’ın son dönemde ülkedeki saldırılarını arttırdığını söyledi. Abdulmehdi, dün, Salahaddin vilayetinde düzenlenen IŞİD saldırısında ölen İçişleri Bakanlığı’na bağlı Polis Teşkilâtı 4’üncü Tugay Komutanı General Ali el-Lami’nin cenaze törenine katıldı. Başşehir Bağdat’taki törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdulmehdi, IŞİD’ın ülkedeki terör eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti. Abdulmehdi, “Terör örgütü IŞİD, Irak’ta son dönemde saldırılarını arttırdı. Biz de bütün gücümüzle buna karşı koymakta kararlıyız.” dedi. ‘İşsizlik, yolsuzluk, yetersiz hizmet dolayısıyla gösteriler düzenlendi’ Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği dolayısıyla halkın geniş çaplı gösteriler düzenlediğini ve bunda da haklı olduğunu dile getiren Abdulmehdi, göstericilere kulak verdiklerini ve taleplerini karşılayacaklarını kaydetti. “Suriye’de yaşananlar dolayısıyla muhtemel terör tehdidine karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir.” diyen Abdulmehdi, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülke savunmasında rol alan ordumuz, polisimiz, Haşdi Şabi ve Peşmergemizin yanındayız. Terör örgütü IŞİD’ın dün Salahaddin vilayetinde güvenlik güçlerini hedef aldığı silâhlı saldırıda bir generalin öldüğü açıklanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.