"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

IŞİD Kerkük'ü vurdu: 5 ölü

25 Ağustos 2019, Pazar 09:18
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, IŞİD tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi" ifadesini kullandı.

Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı" şeklinde konuştu.

Etiketler: IŞİD, Kerkük, saldırı
Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    G7 Zirvesi ile ilgili 68 kişi gözaltına alındı

    Sudan Başbakanı: 8 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyaç duyuyoruz

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    📷

    Karikatürler

    Fransa'da göstericiler G7 zirvesini protesto ediyor

    İtalya Başbakanından koalisyon açıklaması

    'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor'

    'Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek'

    Hakkari Çukurca'da bir askerimiz şehit oldu

    Trump: Kim Jong Un dürüst biri

    Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı için tarih verdi

    Putin davet etti: Erdoğan MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek

    Edirne'de orman yangını çıktı

    Macron, Trump ile görüştü

    Suudi Arabistan açıkladı: Husilere ait bir İHA düşürüldü

    İdlip için Meclis toplansın

    Defter açılırsa bazıları insan yüzüne çıkamaz

    Avrupa’nın en büyük camii Çeçenya’da

    Yahudi akademisyen Finkelstein: İsrail, katil devlet

    Mısır çiftçisi, tüccara teslim oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’ya rahmet
    Genel

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    Osman KOYUNCU

    İbni Arabî, Fahreddin-i Razi ve Bedüzzaman’da Allah’ın varlık delilleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kalp, bu fânî dünyaya razı değildir
    Adnan NACİR

    Uzatmadan ve İşi Karıştırmadan...
    Faruk ÇAKIR

    Cinayet, cinayettir
    Züleyha Aydın Kaba

    Sıla-i Rahim ve ilmi birleştirmek
    Songül Arslan

    “Ölen çiçeklere yazığım geliyor!” - 2
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 12

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.