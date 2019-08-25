IŞİD Kerkük'ü vurdu: 5 ölü

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, IŞİD tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi" ifadesini kullandı. Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı" şeklinde konuştu.

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