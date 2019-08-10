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10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'IŞİD saldırı hazırlığında'

10 Ağustos 2019, Cumartesi 13:02
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 6 Ağustos’ta yayınladığı IŞİD raporu dünyanın gözünü yeniden Suriye ve Irak'a çevirdi. Fransız Le Figaro gazetesi, halen Suriye ve Irak'ta bulunan binlerce IŞİD militanının, Kürtler ve Araplar arasındaki bölünmeden de yararlanarak bölgede yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığını yazdı.

2019 Mart ayında IŞİD'in son kalesi Bağuz'un da koalisyon güçlerince alınmasıyla örgütün sona erdiğinin açıklanmasına rağmen, Pentagon'un açıkladığı bir rapor, IŞİD'in bölgede yeniden toparlanarak eylemlere geçmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Fransız Le Figaro gazetesi de bölge muhabirleri aracılığıyla, bu bilgiyi doğrulayarak, özellikle Irak'ın kuzeyindeki Arap ve Kürtler arasındaki bölünme nedeniyle yaşanan otorite boşluğunun, IŞİD'in yeniden canlanmasına yol açtığını yazdı.

 

Le Figaro, Musul'un güneyinde, özellikle Mahmur kentinde IŞİD'in ihtiyaçlarını karşıladığını ve "İslam Devleti kalacak" adlı duvar yazılarının kentte yeniden belirdiğini yazdı. Ali Raş köyü muhtarı Gazi Faysal, bölgedeki IŞİD varlığını "Son derece hareketliler. Buraya yakın 15 ila 20 noktada varlar, 5 kuyuya hakimler. Sayılarını tahmin etmek güç, zira sürekli gidip geliyorlar" bilgilerini aktarıyor.

Pentagon'un 1 Nisan-30 Haziran tarihlerini kapsayan raporunda, "IŞİD, Irak'ta saldırı kapasitesini güçlendirdi ve Suriye'deki faaliyetlerine de yeniden başladı" tespitine yer vermişti. Özellikle Suriye Demokratik Güçleri'nin SDG kontrolu altındaki Irak'ın kuzeyindeki bölgede örgütün saldırı ve cinayetlerini artırdığına dikkat çekilen raporda, IŞİD'in halen Suriye ve Irak'ta 3 bini yabancı yaklaşık 18 bin militanı bulunduğu belirtilmişti.

Etiketler: IŞİD, saldırı, Le Figaro
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