İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ

FRANSA’NIN 2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI’NIN AÇILIŞ KUTLAMALARINDA, HAZRETİ İSA’YI KONU ALAN “SON AKŞAM YEMEĞİ” TABLOSUNUN CANLANDIRILMASINDA LGBT TEMALARININ KULLANILMASINA İSLAM DÜNYASI TEPKİ GÖSTERDİ.

Olimpiyat açılışındaki ahlaksızlığa Hıristiyan tepkisi

Mısır’daki El Ezher Kurumu, Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını sert bir şekilde kınadı.

Ezher Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılışında yaşanan ve uluslararası kamuoyunda geniş öfkeye neden olan sahnelerin kınandığı” belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Mesih (Hazreti İsa) Aleyhisselamın, şerefli şahsına ve ulvi peygamberlik makamına hakaret edecek bir şekilde ahmakça ve barbarca bir üslupla tasvir edilmesiyle, müminlerin, dini, ahlaki hassasiyetlerine saygısızlık yapılmıştır. Allah’ın Peygamberlerinden herhangi birisine hakarete yönelik tüm girişimleri kalıcı olarak reddediyoruz. Çünkü nebiler ve resuller, iyilik mesajını alemlere iletsinler diye Allah’ın kendilerini diğer yaratılanlardan üstün kıldığı seçkin zatlardır” denildi.

Sapkınlık normalleştirilemez

Açıklamanın devamında şunlar söylendi: “2 milyara yakın Müslüman, Hazreti İsa ve onun kardeşlerinden herhangi bir peygambere hakaret etmenin, bu işin failleri ve bunu kabul edenler için bir utanç olduğuna inanırlar. Bu sapkın akım, dini ortadan kaldırmayı, ahlaki hastalıkları yayan düşük cinsel arzuların tanrılaştırılmasını, insanın sağlam fıtratıyla çelişen hayvani bir hayat tarzını dayatıp ve bunu normalleştirmek için her yolu denemeyi amaç ediniyor.” Dünya kamuoyuna, “dine yönelik hakaretleri normalleştirmek, sapkınlık ve cinsiyet değiştirme gibi utanç verici ve toplumu tahrip eden hastalıkları teşvik etmek için küresel olayları istismar etmenin” tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, “bu sapkın ve aşağılık eğilime” karşı koymak için birleşme çağrısı yapıldı.

Semavi Dinlere saygı çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği de Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarındaki görüntülerin büyük hoşnutsuzluk uyandırdığı belirtilerek, dinlere ve kutsallara saygı çağrısı yapıldı. Dünya Müslüman Alimler Birliğinin olayı şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, yaşananların, “Hazreti İsa ve havarilerine, dinlere ve peygamberlere açık ve ağır bir hakaret olduğu” ifade edildi. Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, “benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşü ve manevi ve insani ilkelerin açık şekilde ihlalini temsil ettiği” kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu, Allah’a ve onun peygamberlerine inanan tüm müminlerin duygularına bir saldırı ve en derin inançlarına bir hakarettir ve aynı zamanda sporun birlik ve anlayış ruhunun açık bir şekilde ihlalidir. Bugün Batı’nın, manevi ve ahlaki değerleri terk ederek, ailenin dağılmasını, insani ilişkilerin önemsenmemesini ve ahlaki çöküşü teşvik etmeye başlamasıyla, hayatın her alanında giderek artan bir gerileme yaşadığına tanık oluyoruz. Açılışta yaşananlar, toplumların bozulmasına, fesatlığın, suçlar ile insanlar arasında nefret ve saygısızlığın yayılmasına yol açtığı için tüm semavi dinler ve aklıselim fıtratlarca reddedilmektedir.”

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Jean-Luc Melenchon: İnananları gücendirmeyin

Fransız aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Hz. İsa’yı (as) konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun “drag queen” (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla canlandırılmasını, “alay edilmesinden hoşlanmadım” sözleriyle eleştirdi.

Melenchon açıklamasında “inananları gücendirme riskini almaya” gerek olmadığını vurguladı. Fransa Katolik Kilisesinin X hesabından yapılan açıklamada da “Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz” ifadesi kullanılmıştı. Ankara - aa

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Orta Doğu Kiliseler Konseyi: Kabul edilemez

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtti. MECC’den 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde “drag queen” (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun tasvir edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, açılışta, dünya çapında milyarlarca insan için kutsal olan Hıristiyanlıktaki gizemlerin alay konusu edilmesinin şaşkınlık ve hoşnutsuzluk içinde takip edildiği ifade edildi. Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılığın başkalarının inançlarıyla alay edilmesiyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Hıristiyanlığın, özgürlükleri, çeşitliliği, insan onurunu ve haklarını koruma konusunda öncü olduğu ve bu nedenle de Hıristiyanlığın bazı grupların hakaretine uğramasının kabul edilmeyeceği kaydedildi. İstanbul - aa