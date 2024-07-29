Olimpiyat açılışındaki ahlaksızlığa Hıristiyan tepkisi

Olimpiyatlar açılış töreniyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Fransız din adamları “Hristiyanlık’la dalga geçildiği” gerekçesiyle rahatsız oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni Fransız din adamlarını rahatsız etti. Seremoni, Avrupalı muhafazakâr siyasetçilerin de tepkisini çekti. Fransa Piskoposlar Konferansı’ndan yapılan açıklamada, “Tören sırasında Hristiyanlık’la dalga geçildi” denilerek bu durumdan üzüntü duyulduğu kaydedildi. Piskoposların ortak açıklamasında, “Tüm dünyadaki Hristiyanların bazı sahnelerdeki aşırılıklardan incindiğini düşünüyoruz. Olimpiyat kutlamalarının birkaç sanatçının ideolojik önyargılarından fazlası olduğunun anlaşılmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Açıklamaya Katolik Kilisesi tarafından finanse edilen “Holy Games” adlı spor programı da destek verdi.

Siyasetçiler de tepki gösterdi

Bazı muhafazakâr ve aşırı sağcı politikacılar da töreni eleştirdi. Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marion Marechal sosyal medya sitesi X’te, “Tüm dünyada açılış törenini izleyen ve drag queen’li Son Akşam Yemeği parodisinden rahatsız olan Hristiyanlar bilin ki; bu Fransa’nın değil, solcu bir azınlığın sesi” diye yazdı. DW Türkçe’nin haberine göre, Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi törenleri “Fransız kültürünün yağmalanması” diye niteledi. Macaristan’ın aşırı muhafazakâr Başbakanı Viktor Orban ise törenler için “Batı dünyasının zayıflığını gösterdi” dedi. Orban, “Batı değerleri uzun süre evrensel olarak kabul gördü ama giderek daha çok ülke tarafından kabul edilemez bulunuyor ve reddediliyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi