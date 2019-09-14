İslâm karşıtı vekil adayı partisinden kovuldu

Kanada’da 21 Ekim’de yapılacak Federal Genel Seçimlere, Yeşil Parti’den aday olan Erik Schomann, sosyal medya hesabından İslâm’a hakaret edince, partisinden kovuldu.

Yeşil Parti tarafından Simcoe şehrinden federal parlamento için aday gösterilen Erik Schomann, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından kızarmış bir domuzdan geriye kalanları paylaşan Erik Schomann, “Domuzdan kalanları, Muhammed karikatürünü protesto edenler için Danimarka’ya yolladık.’’ ifadelerini kullandı. Milletvekili adayının paylaşımını, Yeşil Parti Lideri Elizabeth May’in dikkatine sunan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk, İslâm’a, Müslümanlara ve Hazret-i Muhammed’e (asm) yapılan saygısızlık için gerekenin yapılmasını istedi. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk’un, adaylıktan azledilmesi talebine anında cevap veren Kanada Yeşil Parti Lideri Elizabeth May, Erik Schomann’ın adaylıktan alındığını ve partiden kovulduğunu duyurdu. AA

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