İslam karşıtlığına sessiz kalamayız

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, “NEFRET VE TAASSUBUN KOL GEZDİĞİ BİR DÖNEMDE SESSİZ DURAMAYIZ. BUGÜN BİZE, MÜSLÜMAN KARŞITI BAĞNAZLIĞIN BELASIYLA YÜZLEŞMEK VE BU BELANIN KÖKÜNÜ KAZIMAK KONUSUNDA HEPİMİZİN SORUMLULUĞU OLDUĞUNU HATIRLATIYOR.” DEDİ.

Bİrleşmİş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Dünya genelindeki İslamofobi salgınında, Müslüman karşıtı bağnazlığın yükselen bir dalgasını görüyoruz.” dedi.

Guterres, 15 Mart “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” vesilesiyle BM Genel Kurul salonuna hitap etti. Ramazan ayının bir araya gelme ve dayanışma zamanı olmasına rağmen dünyanın birçok yerindeki Müslümanların bu ayı ızdırap ve korku içinde geçirdiğini belirten Guterres, ramazanın ruhuyla, Gazze ve Sudan’da silahların susturulması çağrısında bulundu ve “Artık barış zamanı.” ifadesini kullandı.

BÖYLE BİR DÖNEMDE SESSİZ DURAMAYIZ

Müslüman karşıtlığının, toplumlarda sosyo-ekonomik dışlama, eğitim, istihdam ve adalet gibi eşit entegrasyon politikalarında ayrımcılık ve kısıtlama şeklinde ortaya çıktığına işaret eden Guterres, “Bu gibi kurumsal engeller, insan haklarına ve onuruna olan ortak bağlılığımızı ihlal ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. Guterres, bazılarının, Müslüman karşıtı nefreti ve dışlayıcı politikaları siyasi kazanç için utanç verici şekilde istismar ettiğine de dikkati çekerek, “Nefret söylemi ordularının tedarikçileri, aşağılık ideolojilerini güçlendirmek ve yaymak için tarihin en güçlü megafonunu kullanıyor; sosyal medya. Çevrim içi platformlar, aşırı ideoloji ve tacizlerin üreme yeri olmaya başladı.” dedi. Müslümanların yüzyıllarca dünyadaki bilim, kültür, sanat ve felsefenin önemli kaynaklarını oluşturduğunu anlatan Guterres, “Nefret ve taassubun kol gezdiği bir dönemde sessiz duramayız. Bugün bize, Müslüman karşıtı bağnazlığın belasıyla yüzleşmek ve bu belanın kökünü kazımak konusunda hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor.” şeklinde konuştu. BM Genel Kurulu, 2022’de 15 Mart’ı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” kabul etmişti.