İspanya'da demiryolu işçileri grev kararı aldı

İspanya'da demiryolu işçilerinin bağlı bulunduğu Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla yapılan grev nedeniyle ülke genelinde 700 tren seferi iptal edildi.

İspanya'da demiryolu işçilerinin bağlı bulunduğu Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla yapılan grev nedeniyle ülke genelinde 700 tren seferi iptal edildi. İspanya'da devlete ait demiryolu işletmesi RENFE'yi personel eksikliği, düşük ikramiye oranları ve dış hizmet alımı gibi konularda eleştiren ve yapısal çözüm talep eden CGT, ülke genelinde greve gitti. CGT işçileri yerel saatle 12.00-16.00 ve 20.00-24.00'da iş bırakırken yolcu, yük, banliyö ve hızlı tren seferlerinden 700'ünün iptal edildiği bildirildi. AA

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