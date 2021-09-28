İspanya'da La Palma 'felaket bölgesi' ilan edildi

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı nedeniyle Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nı "felaket bölgesi" ilan etti.

İspanya'da Bakanlar Kurulu'nun bugün yapılan haftalık olağan toplantısında hükümet, ülkenin güneybatısındaki La Palma Adası'nın felaket bölgesi ilan ederek buraya 10,5 milyon avroluk yardım yapılacağını duyurdu. Söz konusu yardımın 5,5 milyon avroluk bölümünün, yanardağın lavlarından evlerini kaybedenlere ayrıldığı, geri kalanının ise buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, mutfak malzemesi, yatak, divan temel ihtiyaçlar için kullanılacağı bildirildi. Hükümet, ilk etapta satın alınacak 107 konutun evsiz kalan ve durumu acil olan ailelere tahsis edileceğini ifade etti. Ayrıca yanardağdaki patlamaların sona ermesinin ardından "yeniden yapılanma planının" devreye gireceği, orta ve uzun vadeyi kapsayacak yardımların adada yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, enerji ve su tedarik ağlarının yeniden inşası, kentsel yapılanma, yol yapımı ve turizmin canlandırılmasına aktarılacağı kaydedildi. Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti de La Palma'ya 13 milyon avroluk yardım planı kararı almıştı. AA

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