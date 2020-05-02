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2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İspanya'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bini aştı

02 Mayıs 2020, Cumartesi 13:47
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü.

Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.

Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu.

Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.

AA

Etiketler: İspanya, salgın
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