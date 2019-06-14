"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

İspanya'nın kamu borcu rekor kırdı

14 Haziran 2019, Cuma 14:32
İspanya'da kamu borcu ilk kez 1,2 trilyon avroyu aşarak rekor kırdı.

İspanya Merkez Bankası'nın açıkladığı 2019'un ilk çeyreğine ilişkin verilerde, kamu borcunun 1,2 trilyon avroyu aştığı belirtilirken bunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 98,7'sine denk geldiği kaydedildi.

Kamu borçlarının son 12 ayda yüzde 3,3 arttığı İspanya'da, hükümetin mali hedeflerinden uzaklaştığı görüldü. Ülkedeki sosyalist azınlık hükümeti, Avrupa Birliği'ne gönderdiği 2019-2022 İstikrar Programı'nda 2019 için kamu borcunun GSYH'ya oranı yüzde 95,8 olarak öngörülüyordu.

Merkez Bankası'nın açıkladığı diğer verilere göre sosyal güvenlik kurumunun borcu bir yılda yüzde 57,4 artışla 43 milyar 68 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyüme tahminleri üzerine oluşturduğu belirsizliğin de etkisiyle İspanya'da tahvil faizlerinde rekor düşüş yaşandı.

İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin getirisi ilk kez yüzde 0,49'a kadar düştü.

AA

Etiketler: ispanya, kamu borcu
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dev uçak batırılıyor

    Doğu Akdeniz’de neler oluyor?

    Cuma namazı yine kılınamadı...

    Türkiye, dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi

    Milyonlar milli parklara akın etti

    18 milyon öğrenci yaz tatiline başladı

    Japon tankerlerine yönelik saldırı hakkında yeni iddia

    2,5 milyon adayın zorlu YKS maratonu başlıyor

    'Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız'

    Cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu

    MSB'den 'Pençe Harekatı' açıklaması

    'Darbe girişiminden çok daha fazlası var'

    ABD'li yetkililer: Ailelere karşı pişmanlık duyuyoruz

    ABD: İran ile savaş ne menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır

    Rus polisi Türkiye'de de tatil yapabilecek

    Teröristten tepki çeken savunma!

    İdlib’de neler oluyor?

    Ahmet Davutoğlu: Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım

    ABD, İran'ı petrol tankerlerine saldırmakla suçladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP niye inişte?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeci savcıya kefen göstermek...
    Genel

    Ahmet Davutoğlu: Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım
    Risale-i Nur'dan

    Mülk Allah’ındır, sende emaneten duruyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “VIP krizi” ile uğraşırken…
    Genel

    Teröristten tepki çeken savunma!
    Genel

    İdlib’de neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’da kadın ve hukuk
    Genel

    'Darbe girişiminden çok daha fazlası var'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.